Врачи Сургутской больницы провели операцию по восстановлению нижней челюсти

На производственном объекте Сургута обнаружили мужчину со сломанной пополам нижней челюстью. Его незамедлительно доставили в местную травмбольницу и начали обследование, сообщает СОКБ в своих соцсетях.

«При обследовании выявили сочетанную тяжелую травму – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, контузионные очаги в лобной доле головного мозга, а также тройной многооскольчатый перелом нижней челюсти. Наиболее критичной, представляющей угрозу для жизни пациента, была черепно-мозговая травма – пациента срочно госпитализировали в отделение нейрореанимации. После стабилизации состояния специалисты травматологической больницы обратились к специалистам ЧЛХ Сургутской окружной клинической больницы за консультацией», – указали в сообщении.

За жизнь пациента боролся врач-челюстно-лицевой хирург СОКБ Марк Манойло. Он провел сложную операцию по восстановлению нижней челюсти.

«Основной сложностью операции было выраженное смещение костных отломков и дислокация мыщелкового отростка нижней челюсти, который был смещен и повернут острым краем в область основания черепа, где проходят магистральные сосуды. Также наблюдалось значительное смещение в области угла нижней челюсти с дислокацией малого отломка», – рассказывает врач.

Медикам пришлось удалить зубы на линии перелома и зафиксировать обломки пластинами. Операция прошла успешно.

Состояние пациента пришло в норму. Сейчас мужчина начал проходить реабилитацию.