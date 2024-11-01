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В Сургуте благоустроили территорию первой разведочной скважины нефти, пробуренную под началом Салманова

В Сургуте можно посмотреть на самую первую разведочную скважину

В Сургуте благоустроили территорию первой разведочной скважины нефти, пробуренную под началом Салманова
Фото администрации Сургута

В Сургуте обновили территорию первой глубокой разведочной скважины рядом с Мемориальным комплексом геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова». Этот памятный объект стал частью культурного наследия города благодаря поддержке социальных партнеров и частных меценатов.

Вклад в реконструкцию внесли социальные партнеры города. Глава Сургута Максим Слепов выразил землякам благодарность и отметил их значимую роль в реализации проекта, подчеркнув, что все работы выполнены исключительно за счет частных средств.

«Имя Фармана Салманова неразрывно связано с историей нашего региона: в честь него назван аэропорт, многие другие объекты, включая скважины, расположенные не только в самом Сургуте, но и за его пределами, – отметил Максим Слепов, – Благодаря усилиям сотрудников музея, нам удалось сохранить уникальный культурный объект, имеющий региональное, а, возможно, и федеральное значение – единственный в стране Музей Фармана Салманова. Особую ценность этому зданию придают личные вещи, переданные семьей Салманова. Это позволяет нам сохранять живую память о великом человеке, помнить о его подвигах, совершенных много лет назад.

Хочу выразить слова благодарности тем, кто сохранил, не стер с лица земли эту скважину. В первую очередь это владельцы этой территории, – Иллариону Черных и Алексею Хабибулину. Когда впервые пришли сюда, она находилась в запущенном состоянии. Однако мы встретили понимание и поддержку со стороны владельцев участка, которые предоставили нам возможность использовать эту землю и заняться ее благоустройством. Мы обратились к нашим социальным партнерам, и много людей откликнулись, выразив готовность оказать помощь. Хочу подчеркнуть, что все работы выполнены исключительно за счет частных средств граждан. Эта плитка, которую вы видите, была уложена благодаря усилиям добрых людей, любящих свою историю и родной город».

Кроме того, рядом с Мемориальным комплексом геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» на средства меценатов была благоустроена парковка на 22 автомобиля площадью 964 квадратных метра и установлены ограждения. Среди тех, кто поддержал проект, был депутат городской Думы Сергей Парфенов. «Я родился в Сургуте, и этот город для меня – родной и любимый. Я здесь живу, здесь растут и учатся мои дети. Меня всегда радует появление в нашем городе таких арт-объектов и пространств, несущих историческую ценность. История – это то, что мы обязаны знать и помнить. И это одно из тех мест, которое помогает нам сохранять связь с прошлым», – отметил он.

Забота о природном ландшафте была одной из важнейших задач при благоустройстве парковки – сохранили вековые кедры, украшающие территорию комплекса (по словам Максима Слепова, эти деревья запретил рубить сам Фарман Салманов).

«Максим Николаевич знал об этой ситуации и не раз бывал здесь. Летом он сообщил мне, что нашелся меценат, благодаря которому за пару месяцев здесь такая красота у нас получилась,–рассказала директор краеведческого музея Марина Селянина. – Люди постоянно посещают это место, потому что имя Салманова на слуху. Экскурсии по городу мы проводим активно, они всегда предполагают заезд на эту территорию. Автобусы и машины останавливались на проезжей части. А теперь вот здесь есть прекрасная парковка. Тем более мы сделаем еще дополнительную калитку. Можно будет сразу группой из автобуса через калитку проходить на нашу территорию».

В ближайших планах музея – восстановление геологической конторы из дерева, для которой уже заложен фундамент. Развитие мемориального комплекса поддержал губернатор Югры Руслан Кухарук во время своего визита в августе.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 20:28, просмотров: 133, комментариев: 0
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