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В Сургуте собрались специалисты по профилактике подростковой преступности со всей Югры

В Сургуте обсудили меры по снижению подростковой преступности

В Сургуте собрались специалисты по профилактике подростковой преступности со всей Югры
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошло зональное совещание для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на котором представители муниципалитетов Югры обменялись успешными практиками по предотвращению противоправных действий среди детей и молодежи. Мероприятие собрало экспертов, активно работающих в сфере поддержки и воспитания подрастающего поколения, а также представителей администрации и общественных организаций.

Совещание открыл советник главы города Сургута Владимир Фризен, поприветствовавший участников от имени главы города Максима Слепова. «2024 год является юбилейным для Сургута. Когда-то город был опорным пунктом покорения Сибири, сегодня – это крупнейший промышленный и культурный центр. Здесь проживает более 100 тысяч детей. В городе создано единое профилактическое пространство, налажено эффективное межведомственное взаимодействие по работе с семьями и детьми, направленное прежде всего на защиту их прав и законных интересов», – отметил советник градоначальника.

На совещании обсуждали инновационные подходы к работе с детьми и их семьями. Заместитель директора – начальник управления молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Сургута Евгений Лаптев рассказал о системе работы «одного окна», которая помогает семьям получать необходимую поддержку в одном месте, не посещая несколько организаций. «Когда семья с ребенком обращается к нам, мы не отправляем их по различным учреждениям, а сами точечно работаем с ними. Наша задача в качестве первичной профилактики – это не познакомить детей с деструктивными направлениями, а вовлечь их в позитивные практики и показать возможности, где они могут себя реализовать. Это делается через трудоустройство, волонтерскую деятельность, творческие занятия, спортивные секции и многое другое», – пояснил Евгений Лаптев.

Особое внимание уделили роли родителей в формировании ценностей и поведения детей. Специалисты подчеркнули, что семинары и тренинги для родителей могут значительно повысить их осведомленность о трудностях, с которыми сталкиваются подростки, помогая предотвращать проблемы на ранних стадиях. Председатель правления Региональной общественной организации по профилактике и реабилитации лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом Мария Бадио отметила: «Занимаемся реабилитацией лиц, которые столкнулись с проблемами зависимости. Какие-либо пристрастия – это семейная проблема и каждый член семьи играет свои психологические роли. У нас проводится большая работа с близкими зависимого подростка. Семья в процессе длительного деструктивного поведения подстраивается под это поведение. Далее происходит психосоциальное искажение во всех сферах жизни. Поэтому работать необходимо со всей семьей подростка».

Наталья Танева, начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Сургута, подчеркнула положительные результаты системы профилактики: «Ежегодно с профилактического учета снимается более 60% семей и подростков, с которыми мы работаем, в связи с положительной реабилитацией. Их количество увеличивается, что свидетельствует об успешности нашей программы и эффективности принимаемых мер».

Юлия Никитина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры, отметила важность регулярного обмена опытом и комплексного подхода в профилактике правонарушений: «Региональная модель системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей в стране».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 16:01, просмотров: 59, комментариев: 0
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