Высокие платежи за отопление получили жители четырех многоквартирных домов Сургута

В зоне риска высоких платежей оказались жители многоквартирных домов по адресам ул. Игоря Киртбая д.7 и Югорская д.34, пр. Мира д.1/1 и д.53/1 . Тому виной недобросовестное исполнение обязательств управляющих компаний ООО «УО «ГрадСервис», ТСЖ «Управдом» и «Атлант», а также ООО «Ваш Управдом» в части надлежащей эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов учета. Данные организации не предоставляли показания ресурсникам более 3 отчетных периодов подряд, у них отсутствуют действующие акты периодической проверки приборов учета, а также неисправны ОДПУ.

Месяц назад теплоэнергетики, учли гарантийные обязательства вышеупомянутых УК и ТСЖ восстановить работоспособность ОДПУ в течение 30 рабочих дней, и не произвели начисление за коммунальную услугу по отоплению по этим многоквартирникам. Так же предприятие через СМИ предупреждало, что в октябре 2024 года жителям данных домов придется платить за коммунальную услугу по отоплению по установленным нормативам, а не по показаниям ОДПУ из-за бездействия их УК и ТСЖ.

В связи с неисполнением гарантийных обязательств восстановить работоспособность ОДПУ, ресурсоснабжающая организация СГМУП «ГТС» вынуждена в октябре месяце жителям четырех домов этих УК по адресам ул. Игоря Киртбая д.7 и Югорская д.34, пр. Мира д.1/1 и д.53/1 выполнить расчет за коммунальную услугу по отоплению по нормативам. Отметим, что в платежном документе за октябрь будет выставлена оплата за коммунальную услугу по отоплению с учетом расчета за период сентября, так как в последнем начисление не производилось.

Напомним, что в соответствии с Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 22.12.2017 N 11-нп:

п.5 «Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с учетом продолжительности отопительного периода 9 календарных месяцев (в том числе неполных)»

п.6 «Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде».

Хотим обратить внимание, что управляющие организации обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.) коллективных приборов учета. Данные работы входят в состав услуг УК и ТСЖ по содержанию общего имущества дома. И если хозяйствующая организация не выполняет свои обязанности, то жители многоквартирных домов вправе либо сменить управляющую компанию.