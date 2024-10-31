На набережной реки Обь в Сургуте почтили память жертв политических репрессий

В Сургуте почтили память жертв политических репрессий, собравшись 30 октября на набережной реки Оби. На памятное мероприятие пришли свидетели тех событий, их потомки, представители администрации и Думы города, а также общественные организации.

«Это времена, когда под репрессии попадали те люди, которые душой болели за Великую Россию. Это страшная часть нашей истории, но ту страницу просто так перелистнуть нельзя. Мы должны знать и помнить, что наша история состоит и из таких событий. Только так мы будем оставаться Великой страной и Великим государством», – высказался депутат Думы Сургута Михаил Бехтин.

В своей речи народный избранник озвучил количество репрессированных в СССР с 1921 по 1954 год – 3 777 380 человек. Эту цифру генеральный прокурор Советского Союза Роман Руденко сообщил первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву в своей докладной записке, датированной 1 февраля 1954 года.

В 1930-е годы в район Черного мыса, Лямино, Локосово и Песчаного были сосланы более девять тысяч репрессированных и 2,5 тысячи депортированных по национальному признаку. Они строили дороги, закладывали основы инфраструктуры и создавали поселения.

Сургутская организация «Наша память» уже более 20 лет занимается сохранением информации о репрессированных. Благодаря ее усилиям были установлены мемориальные доски, изданы сборники с историческими сведениями и создан электронный архив.

«Река Обь стала немым свидетелем, когда люди приехали сюда и начали осваивать местность. Неслучайно это место мы называем «берегом памяти». Думаю, что нужно передавать память следующим поколениям и не забывать об этом. Важно сохранять память, чтобы не повторить страшных ошибок в будущем», – подчеркнула член Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий «Наша память» Любовь Ракчеева.

Участники мероприятия почтили жертв минутой молчания и возложили цветы к памятнику.