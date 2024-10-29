Сургутские специалисты вошли в число лучших медиков страны

На открытии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение – 2024» в Москве министр здравоохранения России Михаил Мурашко наградил лучших медицинских специалистов страны. Среди 111 победителей всероссийского конкурса врачей и медработников оказалось два специалиста из Сургута. Об этом сообщает губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

Звание лучшего инфекциониста России присвоили заведующей инфекционным отделением Сургутской окружной клинической больницы Ольге Козловской.

«Ольга Витальевна благодаря своим высоким стандартам в лечении инфекционных заболеваний и способности находить подход к каждому пациенту стала примером для коллег со всей страны», – делится губернатор.

Лучшей медицинской сестрой страны стала работница детского офтальмологического кабинета консультативно-диагностического отделения №4 Сургутской городской клинической поликлиники №2 Светлана Науменко.

«Ее доброта, внимание к маленьким пациентам, стрессоустойчивость и ответственность позволили достичь высот в своем деле», – подчеркнул Кухарук.

В конкурсе оценивались не только профессиональные навыки, но и умение делиться опытом, адаптироваться к изменениям и проявлять лидерские качества.