Вахтовикам пришлось заплатить штраф за шумное застолье в поезде в Сургуте

Трех вахтовиков сняли с поезда «Новый Уренгой – Уфа» в Сургуте за нарушение общественного порядка, сообщает СургутИнформ-ТВ. Мужчины напились и ругались матом.

«По информации транспортных полицейских, в вагоне-ресторане состава мужчины 1980, 1987 и 1995 годов рождения решили напиться, но делали это не культурно и в меру, а нарушая общественный порядок. Они ругались матом, поэтому поездная бригада вызвала стражей порядка», – поделились в источнике.

Самому старшему нарушителю из Татарстана назначили штраф в размере 1 000 рублей. Его товарищи из Тюменской и Челябинской областей заплатят по 600 рублей.