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​За 2024 год в Сургутскую травмбольницу попало более 380 пациентов с инсультом

Сотрудники травмбольницы Сургута напомнили основные признаки инсульта

​За 2024 год в Сургутскую травмбольницу попало более 380 пациентов с инсультом
Фото: «Сургутский травмцентр» / vk.com

Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. С начала 2024 года в Сургутскую травмбольницу попало более 380 пациентов с этой болезнью, говорится на сайте медучреждения.

«Из-за гипертонической болезни, атеросклероза и других проявлений сердечно-сосудистой патологии старшее поколение мы относим к группе риска. Однако среди наших пациентов немало людей трудоспособного возраста. Считать инсульт болезнью пожилых неверно. Причем, это опасное заблуждение. Исключая возможность инсульта, человек может несвоевременно обратиться за помощью при недомогании и навредить себе самостоятельным приемом лекарств. Время в подобных случаях играет важную роль: чем быстрее пациент получит лечение, тем выше вероятность благополучного исхода. <…> Всего за девять месяцев текущего года с инсультами в нашу клинику попали более 380-ти пациентов, 27 из них (7%) ‒ моложе 40 лет», ‒ рассказала врач-невролог Юлия Викторова.

Кроме того, специалисты травмбольницы напомнили основные признаки инсульта. Среди них:

‒ онемение и/или нарушение двигательной функции верхних и нижних конечностей;

‒ асимметрия и/или онемение лица, искривленная улыбка;

‒ нарушение речи;

‒ головокружение, нарушение походки;

‒ нарушение зрения.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 165, комментариев: 0
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