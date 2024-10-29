В Сургуте пройдут три хакатона за месяц

Сургутский интеллектуальный клуб приглашает всех желающих к участию в серии осенних хакатонов, которые обещают насыщенную программу для развития навыков в области разработки, искусственного интеллекта и кибербезопасности. В ноябре пройдут сразу три крупных мероприятия, которые пройдут при поддержке Сургутского государственного университета.
2-3 ноября —
SurGU.AI – ИИ
Участников ждет погружение в мир искусственного интеллекта. На хакатоне можно будет попрактиковаться в обработке данных, создании моделей машинного обучения и работе с нейронными сетями. Это отличная возможность для тех, кто хочет развить навыки в одном из самых перспективных направлений IT.
9 ноября —
SurCTF – Кибербезопасность
На SurCTF участники смогут узнать, как устроена кибербезопасность на практике. Мероприятие подойдет для всех, кто хочет понять основы защиты данных и получить опыт решения реальных задач из области информационной безопасности.
16-17 ноября —
Digital Challenge – фулстек разработк
Digital Challenge объединит разработчиков, которые смогут работать над фронтендом и бэкендом, углубиться в базы данных и дизайн. Участникам предоставляется шанс не только освоить полный цикл разработки, но и поработать над созданием завершенного продукта.
Регистрация на хакатоны уже открыта: