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Завершается трехлетнее благоустройство сквера в микрорайоне 20А Сургута

Сквер в микрорайоне 20А принимает свой окончательный вид

Завершается трехлетнее благоустройство сквера в микрорайоне 20А Сургута
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершается очередной этап благоустройства сквера в микрорайоне 20А, который реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект был выбран самими сургутянами в прошлом году в ходе голосования, и сейчас подходит к завершающей стадии.

«Проект удался и пользуется особой популярностью у жителей микрорайона. Видно, что сделано много работы строителями. Радует, что активное участие в благоустройстве принимали представители ТОС, жители», – отметила депутат думы Югры Ольга Леснова.

Работы по благоустройству сквера начались еще в 2022 году. Первыми были построены спортивная площадка и зона для выгула собак. В этом году уже сдали в эксплуатацию вторую спортивную площадку, а также ведутся работы по установке сцены и малых архитектурных форм, устройству дорожно-тропиночной сети. Дополнительно в сквере высажено более 700 хвойных деревьев и около 200 кустарников.

Начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу рассказал о ближайших планах: «В этом году работы уже завершаем. Сейчас будем производить установку опор освещения и светильников. Планируем открыть объекты для горожан в ноябре. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и участию сургутян в онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства каждый год на преображение общественных пространств из местного бюджета выделяется только 20% стоимости проектов. 80% – это окружной и федеральный бюджеты».

Качество выполненных работ также оценил партийный десант в рамках реализации «Карты развития Югры» – регионального компонента народной программы «Единая Россия». Исполнительный секретарь местного отделения партии Алена Соловьева подчеркнула важность создания инфраструктуры для жителей микрорайона: «На этот объект мы выезжали неоднократно. Сегодня посмотрели не просто парк, а оценили комплекс работ. Убедились, что все работы ведутся вовремя. Для жителей данного микрорайона создана хорошая инфраструктура, будет очень удобно гулять с детьми».

Работы в сквере продолжаются, и в 2025 году планируется установить детскую площадку, а также обустроить дорожно-тропиночную сеть, которая свяжет все локации. Всего в этом году в Сургуте реализуются четыре проекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Помимо сквера в микрорайоне 20А, в городе уже выполнен первый этап благоустройства сквера по ул. Республики, 75, а также завершаются работы в сквере на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:51, просмотров: 202, комментариев: 0
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