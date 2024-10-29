Депутат Думы Сургута поучаствовал в церемонии установки камня на месте будущего сквера

Накануне, 28 октября, депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков принял участие в церемонии установки закладного камня на месте будущего Сквера памяти погибших при исполнении служебного долга. Общественное пространство планируется построить на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Университетской.

«Здесь нет случайных людей − собрались представители силовых структур, ветераны, родственники, дети… Зрелость любого общества характеризуется отношением к своим павшим героям. И Сургут в этом плане держит высокую планку. Сегодня закладывается камень в памятном месте, где можно будет собраться и вспомнить своих товарищей. Для молодых − это место, подтверждающее, что мы помним и ценим», − подчеркнул в своем выступлении народный избранник.

Мероприятие прошло в преддверии Дня памяти сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей, который отмечается 8 ноября. Инициатива создания этого памятного места принадлежит сотрудникам силовых структур.

Местоположение сквера выбрали не случайно: оно удобно для посещения, а рядом находится лицей имени генерал-майора В.И. Хисматулина. Теперь учащимся смогут ближе познакомиться с историей и подвигами героев.

В сквере увековечат имена сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Будущий облик сквера обсудят совместно с общественностью. В следующем году проектировщики представят готовый проект для финансирования и реализации.