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​В Сургутском районе дети попали под колеса иномарки

В Белом Яре Сургутского района водитель наехал на двух несовершеннолетних

​В Сургутском районе дети попали под колеса иномарки
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 28 октября, в поселке Белый Яр Сургутского района 33-летний водитель «KIA» наехал на двух 12-летних девочек. Оба несовершеннолетних пешехода получили травмы, сообщает ГАИ Югры.

«28 октября около 19:30 в поселке Белый Яр Сургутского района, 33-летний водитель «KIA», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на двух 12-летних девочек. В результате ДТП дети получили травмы. Следует отметить, что ДТП произошло в темное время суток и у юных пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы на одежде, которые сделали бы их заметными на дороге», ‒ указали в сообщении.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе два ребенка.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 69, комментариев: 0
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