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В Думе Сургута всплыли новые подробности о заборе на бульваре Свободы

Забор на бульваре Свободы вызвал вопросы у депутатов Сургута

В Думе Сургута всплыли новые подробности о заборе на бульваре Свободы
Фото: siapress.ru

На заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству обсудили ситуацию с забором, который неожиданно разделил проезд на бульваре Свободы в районе будущего благоустроенного сквера. Собственник соседнего здания по адресу Северная, 68 установил ограждение в границах частной территории, что вполне законно. Однако забор не только ухудшает вид, удобство и безопасность проезда, но и кажется нецелесообразным с точки зрения общей планировки территории: перекрывает участок между СИА-ПРЕСС центром с открытой территорией и общественным пространством, затрудняет движение личного транспорта соседних жилых домов и ограничивает проезд спецтехники.

Депутат Богдан Гужва выразил недоумение по поводу такого решения собственника соседнего здания: «Уникальный проезд, разделенный на две части забором. Никак нельзя было с собственником решить этот вопрос? Что за кардинальные меры − разделить существующий проезд? И вот этот подъем, который к светофору идет, там опуска нет, бордюра. Вот так же, в старом исполнении. И плитка старая уложена. Нам говорили, что это входит в границы производства работы», − возмутился народный избранник.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев пояснил, что новый тротуар и часть примыкающей территории действительно были учтены в первом этапе работ. Вопрос с безбарьерной средой также дополнительно проработают, пообещал чиновник.

«Что касается разделения забора, это в свое время так произошло межевание микрорайона, и правообладатель земельного участка хочет таким образом показать, что он хозяин этой территории. Сначала там были блоки, после чего у нас был диалог с собственником, чтобы освободить полноценный проезд, плюс чуть-чуть расширить и парковку для сквера. Но в последний момент собственники пришли на публичную слушания и отказались от этой идеи, отозвав согласование проекта межевания. И в итоге выставили ограждение. Но ряд мероприятий предусмотрен, как-то эта проблема решится. Сейчас озвучивать не буду», − добавил директор ДАиГ.

Богдан Гужва также поднял вопрос о благоустройстве фасада здания рядом со сквером.

«А хотят ли они облагородить свое здание? У нас ведь сейчас откроется сквер, который победил в конкурсе», − подчеркнул он, выразив обеспокоенность эстетическим видом центрального района.

Фокеев подтвердил, что администрация направляла предложения по улучшению внешнего вида здания, однако решение остается за собственником.

«Мы не можем влиять на решение собственника. В первую очередь надо с землей разобраться», − отметил он.

Зачем предпринимателям из Поликлиники профосмотров этот нелепый забор − читайте в обзоре siapress.ru.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 161, комментариев: 0
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