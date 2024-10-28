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На чистоту сургутских автобусов выделили почти 30 млн рублей

Компания «Югра-ойл» будет следить за чистотой сургутских автобусов до конца 2025 года

На чистоту сургутских автобусов выделили почти 30 млн рублей
Фото: администрация Сургута

СПОПАТ заключило контракт с ООО «Югра-ойл» на оказание услуг по мойке автобусов, сообщает «Сургутская трибуна». До декабря 2025 года компания будет отвечать за поддержание чистоты 133 транспортных средств. На эти цели СПОПАТ выделит 29,7 млн рублей.

«Услуги оказываются с использованием технологического оборудования, специализированных химических моющих средств, воды исполнителя. Все применяемые средства и оборудования в процессе оказания услуг должны иметь необходимые сертификаты соответствия, свидетельства и разрешения установленного образца», – рассказали в источнике.

Исполнитель работ также несет ответственность за возможные повреждения автобуса во время уборки.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 171, комментариев: 0
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