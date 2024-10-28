Водитель из Сургута наехал на юного велосипедиста

Вчера, 27 октября, на проспекте Ленина в Сургуте 37-летний водитель «Kia» устроил ДТП с пострадавшим. По предварительной информации, он выехал на перекресток на красный свет и наехал на юного велосипедиста, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«27 октября 2024 года около 17:35 на проспекте Ленина в городе Сургут, 37-летний водитель «Kia», по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который не спешившись пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы.

За прошедшие выходные на дорогах Югры зарегистрировали десять ДТП, в которых два человека погибли, в том числе один ребенок, и десять ‒ получили травмы, среди них один несовершеннолетний.