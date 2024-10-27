Большинство опрошенных читателей siapress.ru удовлетворены работой нового мэра Сургута

На сайте siapress.ru обсуждались первые 100 дней Максима Слепова в должности главы Сургута. Большая часть опрошенных читателей портала положительно оценили его работу.

В опросе «Как вам первые 100 дней Максима Слепова в должности главы Сургута?» 37,5% участников выбрали формулировку «Скорее хорошо». В то же время, 14.3% и 12.5% опрошенных ответили «Хорошо» и «Отлично». Более 19% читателей затруднились ответить на вопрос. А в опросе, проводимом в телеграм-канале siapress.ru, большинство наоборот выбрали ответ «Не знаю» (38%), а 31% ответил «Скорее хорошо».

Кроме того, почти 83% респондентов поддерживают решение Максима Слепова привлечь в управленческую команду преимущественно сургутян.

Большинство опрошенных, 70% на сайте и 80% в телеграм-канале, считают, что глава Сургута должен регулярно осматривать территорию и проблемные участки, так как это формирует личное представление о проблеме и делает главу города ближе к сургутянам.

Однако не все поддерживают этот подход. Меньше всего, 15 и 28% читателей, уверены, что это излишний пиар и глава должен получать информацию от своих квалифицированных помощников.