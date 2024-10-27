Сургутская и Омская филармонии подписали соглашение о культурном сотрудничестве

Накануне, 25 и 26 октября, директор Сургутской филармонии Константин Лазута и директор Омской филармонии Ирина Лапшина подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Об этом сообщает местная администрация.

«Все, что мы увидели в Сургутской филармонии, выдает настоящий филармонический дух. Люди приходят сюда действительно за атмосферой. Очень подкупил искренний интерес к нашей деятельности, так бывает не везде, чаще перетягивают на себя. Сегодня академической музыке очень непросто: старшее поколение уходит, и стоит непростая задача привести в концертный зал молодежь. В Омской филармонии так же, как и у вас, много разножанровых коллективов, и мы стараемся их сохранять, не делая акцент на каком-то одном, ведущем. Поэтому есть, о чем говорить, есть, к чему стремиться и есть смысл объединять наши идеи», – поделилась директор Омской филармонии Ирина Лапшина.

По словам директора департамента культуры ХМАО Маргариты Козловой, уже есть не только планы, но и результат обсуждения форматов межрегионального культурного сотрудничества с филармонией Омска.