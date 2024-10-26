Полиция Сургута ищет вандалов, которые повредили стекла автобусов

Вчера, 25 октября, в Сургуте неизвестные повредили стекла двух городских автобусов АО «СПОПАТ». Об этом сообщает местная администрация в своих соцсетях.

«25 октября в вечернее время на остановке «Родничок» в сторону садового товарищества Чернореченский и на остановочном пункте «Больничный комплекс» в сторону проспекта Набережного неизвестными повреждены боковые стекла двух автобусов АО «СПОПАТ», – указали в сообщении.

По словам городской мэрии, пострадавших нет. Сейчас полиция ищет вандалов и разбирается в произошедшем.