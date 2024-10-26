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​В Сургуте вандалы разбили стекла двух автобусов «СПОПАТ»

Полиция Сургута ищет вандалов, которые повредили стекла автобусов

​В Сургуте вандалы разбили стекла двух автобусов «СПОПАТ»
Фото: freepik.com

Вчера, 25 октября, в Сургуте неизвестные повредили стекла двух городских автобусов АО «СПОПАТ». Об этом сообщает местная администрация в своих соцсетях.

«25 октября в вечернее время на остановке «Родничок» в сторону садового товарищества Чернореченский и на остановочном пункте «Больничный комплекс» в сторону проспекта Набережного неизвестными повреждены боковые стекла двух автобусов АО «СПОПАТ», – указали в сообщении.

По словам городской мэрии, пострадавших нет. Сейчас полиция ищет вандалов и разбирается в произошедшем.


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26 октября в 15:39, просмотров: 789, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
26 октября в 16:17
Вандализм крепчает.

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