В поселках Сургутского района обновили дороги

В Сургутском районе подходит к концу дорожно-строительная кампания. В этом году капремонт дорог выполнили в Белом Яре, Солнечном и Нижнесортымском, говорится в группе «Глава в районе» во «ВКонтакте».

«В Сургутском районе завершается дорожно-строительная кампания. Выполнен капитальный ремонт дорог в Белом Яре, Солнечном, Нижнесортымском. В Угуте обновили 1,2 километра дорожного полотна, осталось установить ограждения. Общая протяженность отремонтированных дорог в этих поселениях – порядка десяти километров», – указали в сообщении.

На эти цели из бюджета муниципалитета выделили около 73 миллионов рублей, еще 198,3 миллиона рублей поступили из округа.

В настоящее время в Сургутском районе продолжается строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 8 Лянтора и подъездных путей к строящейся школе в микрорайоне «Гидронамыв» Белого Яра. На работы выделил более 133,2 миллионов рублей. Из них 54,7 миллиона рублей – средства окружного бюджета.