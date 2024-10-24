В Сургуте мужчина убежал на прием к врачу сразу после аварии

В Сургуте произошла авария на улице Киртбая – столкнулись «Форд» и «Омода». Сразу после инцидента пожилой водитель седана побежал в поликлинику, сообщает группа «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте».

«На Киртбая столкнулись Форд и Омода. По словам очевидцев, за рулем седана находился дедушка, который сразу после столкновения побежал через дорогу в поликлинику сдавать кровь по записи к 10:00», – сообщили в источнике.

Жители Сургута в комментариях с пониманием отнеслись к его решению, ведь городские поликлиники ждать не любят.