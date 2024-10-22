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​В Сургуте планируют ускорить строительство школы в 35 микрорайоне

В Думе Сургута подняли вопрос о строительстве школы в 35 микрорайоне

​В Сургуте планируют ускорить строительство школы в 35 микрорайоне
Фото: Дума Сургута

На комитете по социальной политике Думы Сургута обсудили строительство новых школ в микрорайонах 35 и 35А. Местные жители часто обращаются к народным избранникам по проблеме нехватки образовательных учреждений. В частности, вопрос о школе в 35 микрорайоне считается одним из самых популярных и уже не в первый раз поднимается депутатами на комитетах.

Оказалось, что участки под строительство школы и детского сада, ранее принадлежащие ООО «Брусника» переданы в муниципальную собственность. Застройщик взял на себя обязательство подготовить проектно-сметную документацию на строительство образовательного учреждения на 1 500 мест за свой счет. Об этом сообщил директор департамента по социальной политике администрации Сургута Алексей Фокеев.

«В школе будут сформированы учебные классы, как некие общие пространства свободные по планировке. Их можно будет трансформировать под разные образовательные форматы. Проект интересный. На словах сложно рассказать. Когда техническая часть будет готова, мы презентуем проект вместе с представителями «Брусники». Одно можно сказать – школа будет отличаться от типовых объектов», – поделился чиновник.

Он также добавил, что за основу взят проект одной из школ Новосибирска.

Как только будет завершена подготовка документации и получены результаты государственной экспертизы, начнется процесс рассмотрения вопроса о выделении финансов на строительство новой школы из окружного бюджета.

«Предлагаемое решение: рекомендовать администрации города проинформировать Думу города о принятии в муниципальную собственность проектно-сметной документации на строительство образовательного учреждения в 35 микрорайоне в течение двух недель с момента принятия. Членам комитета оставить вопрос на контроль и вернуться к рассмотрению во втором полугодии 2025 года», – резюмировала председатель комитета по социальной политике Эмилия Трапезникова.

Изначально возведение образовательного учреждения в 35 микрорайоне Сургута планировалось на 2029-2030 годы. Однако из-за острой необходимости сроки решили сократить. Если проект получит положительное заключение экспертизы весной 2025 года, новое образовательное учреждение может быть построено уже в 2026-2027 годах. Власти ранее подчеркнули, что эта школа полностью удовлетворит потребности жителей микрорайонов 35 и 35А.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 416, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 11:41
Это называется "Ускорение"?! Вы правда так считаете?!
С головой дружение есть?!
Вы о чем вобще?!

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