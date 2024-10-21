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    Кухни пустуют: в ХМАО не хватает поваров

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  • ​Софья Липявко: память о легенде культуры Сургута увековечили в мемориале

    ​Софья Липявко: память о легенде культуры Сургута увековечили в мемориале

    Сегодня в 17:18
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  • Тело найдено: в ХМАО мужчина перевернулся на лодке и утонул

    Тело найдено: в ХМАО мужчина перевернулся на лодке и утонул

    Сегодня в 16:45
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​Софья Липявко: память о легенде культуры Сургута увековечили в мемориале

В Сургуте открыли мемориальную доску в честь Софьи Липявко

​Софья Липявко: память о легенде культуры Сургута увековечили в мемориале
Фото: О. Зырянова

Сегодня, 21 октября, в Сургуте состоялось открытие мемориальной доски в честь заслуженного работника РСФСР, ветерана труда ХМАО Софьи Васильевны Липявко. Памятник установили на фасаде дома, где она жила − проезд Дружбы, 11.

С 1974 года на протяжении 15 лет Софья Васильевна являлась руководителем городского отдела культуры и хорошо известна профессиональному сообществу работников культуры Сургута.

С момента создания первого отдела культуры исполкома депутатов трудящихся в 1966 году началась системная работа по формированию культурной среды Сургута. Первые руководители отдела культуры сменялись почти ежегодно, пока в 1967 году в город не приехала Софья Липявко. Она переехала из Сахалина, где была погружена в атмосферу «ленинградской» школы культуры, царившей там в то время. Вот как Софья Васильевна вспоминала этот период:

«Сургут тогда выглядел таким захолустьем, люди показались мне серыми, без лоска этой «ленинградской» школы культуры, которая царила в то время на Сахалине. Там была совсем иная интеллигентная среда, и все отрасли возглавляли специалисты-питерцы…»

А после − в 1974 году − она возглавила городскую культуру и своей деятельностью заложила фундамент для всего разнообразия ДК, музеев, школ искусств, творческих коллективов. 12 января 2023 года в Москве Софья Васильевна ушла из жизни.

Советник главы Сургута Владимир Фризен подчеркнул значимость ее вклада. Он отметил, что Софья Васильевна своим трудом и идеями сделала культуру двигателем развития Сургута. Благодаря ее усилиям появилось множество учреждений и творческих коллективов, которые продолжают процветать и сегодня.

«Софья Васильевна своим делом доказала, как нужно работать, и показала, что культура это двигатель города. Благодаря ее целеустремленности появилось множество учреждений культуры, творческих коллективов. Культура в городе расцвела. Молодое поколение, возможно, не знает ее в лицо, но благодаря сегодняшнему мероприятию и мемориальной доске они смогут узнать, кто это был и благодаря кому культура Сургута достигла таких высот. Наша задача − рассказать об этом, чтобы помнили и знали, кто сделал наш город культурной столицей северной России», − сказал он.

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк вспомнил о времени, когда Софья Липявко пробивала новые пути для развития культурной среды города: «Когда Сургут только начинал развиваться, она привлекала лучших специалистов, пробивала условия для их работы, договаривалась о квартирах, буквально создавая культурный костяк нашего города. Ее энергия и профессионализм заложили фундамент того, что мы сегодня можем с гордостью называть Сургут культурной столицей Югры».

На открытии мемориальной доски также присутствовал сын Софьи Васильевны, Дмитрий Липявко. Он выразил благодарность всем, кто поддержал инициативу увековечить память его матери.

«Мама была разной – строгой и веселой, нежной и теплой. Но главное, она всегда отдавала себя работе. Я не так часто видел ее, как хотелось бы, ведь она вкладывала много сил в развитие культуры в городе. Ее качество, которое особенно помогло ей добиться успехов, – это умение коммуницировать. Она была настоящим мастером объединять людей, создавать связи между различными группами и руководителями. Когда я узнал, что ветераны отрасли и сургутяне решили увековечить память мамы, для меня это было очень приятно и неожиданно. Я благодарен всем, кто поддержал эту идею и подписал письмо в поддержку мемориала. Сегодняшний памятный знак − это заслуга тех, с кем она работала», − поделился Дмитрий.

Ранее одному из учреждений культуры Сургута планировали присвоить имя Софьи Липявко.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 185, комментариев: 0
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