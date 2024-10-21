Врачи-неврологи СОКБ используют сильный яд, чтобы вернуть подвижность пациентам

Врачи-неврологи Сургутской окружной клинической больницы успешно используют инновационные методы для борьбы с осложнениями болезни Паркинсона. Один из таких – введение ботулотоксина под контролем КТ-навигации. Это позволяет пациентам избавиться от болезненной позы и вернуть свободу движений, сообщает пресс-служба СОКБ.

С возрастом нейродегенеративные процессы в головном мозге приводят к необратимым последствиям, вызывающим морфологические и функциональные нарушения. Одним из распространенных заболеваний, связанных с этими изменениями, является болезнь Паркинсона, делится врач-невролог и доцент кафедры кардиологии СурГУ Любовь Смертина.

«Одно из тяжелых проявлений болезни Паркинсона – нарушение позы, известное как камптокормия. Состояние характеризуется вынужденным наклоном туловища вперед. Если вспомнить образы из русских народных сказок, то наклон Бабы-яги может служить утрированным, но наглядным примером камптокормии», – рассказала врач.

Для помощи пациентам с таким осложнением специалисты больницы применяют ботулотоксин – сильный органический яд. Процедура проводится под контролем компьютерной томографии в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Благодаря сотрудничеству врача-невролога Любови Смертиной и врача-рентгенхирурга Алексея Кабанова в больнице уже проведено множество успешных процедур.