Новый светофор на Пролетарском проспекте в Сургуте перенастроят в ближайшие дни

Светофор на пересечении проспекта Пролетарский и улицы Взлетная, который вызвал пробки, перенастроят в ближайшие дни. Первая корректировка пройдет в понедельник, 21 октября, рассказали «СургутИнформ-ТВ» специалисты СГМУП «Дорремтех».

«Сотрудники предприятия мониторят ситуацию на данном участке, мы в курсе проблемы. Уже в понедельник планируется первая корректировка, далее снова мониторинг и при необходимости следующая перенастройка. Мы все заинтересованы в том, чтобы снять остроту ситуации», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что переход «по кнопке» решили установить для безопасности детей, которые следуют в технологическую школу и обратно. Это была инициатива самих жителей города.