В ХМАО задержали рейс Сургут – Москва

На восемь часов задержали регулярный рейс su -1513 авиакомпании «Аэрофлот» Сургут – Москва. Планируемое время вылета – 16:00, сообщили в транспортной прокуратуре Уральского федерального округа.

«В аэропорту города Сургута по техническим причинам задержан к вылету регулярный рейс su -1513 авиакомпании Аэрофлот, следующего по маршруту Сургут – Москва. Время вылета по расписанию 08 часов 00 минут. Планируемое время вылета 16 часов 00 минут», – говорится в сообщении.

Вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры. На месте находится сотрудник ведомства для работы мобильной приемной.