Народные избранники Сургута провели в четыре раза больше выездных встреч

В третьем квартале 2024 года депутаты Думы Сургута приняли 259 обращений от горожан. Из них 51 − поступило письменно, 62 – через электронные письма, а 111 человек пришли лично на приемы к народным избранникам. В этот период было организовано 35 выездных встреч с жителями. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре по итогам работы с обращениями граждан.

Обращения − в цифрах

В сравнении со вторым кварталом количество обращений незначительно снизилось (с 288 до 259). Интересно, что число письменных обращений также уменьшилось – с 96 до 51. Казалось бы, все больше сургутян предпочитают цифровые способы связи. Однако и электронных сообщений стало меньше − 62 против 93 во втором квартале текущего года. А вот количество личных обращений возросло − с 91 до 111.

Какие вопросы волнуют жителей Сургута

Больше всего жителей интересуют темы, связанные с коммунальным хозяйством, образованием, транспортом и дорогами, градостроительством и архитектурой города, а также земельными и жилищными вопросами. Не остались без внимания и вопросы работы органов внутренних дел.

Особое внимание депутаты уделили льготникам – инвалидам, многодетным семьям, одиноким матерям, ветеранам труда и участникам локальных войн. Всего они приняли 20 таких граждан. Чтобы быть ближе к людям, депутаты провели 35 выездных встреч, что в несколько раз больше, чем во втором квартале (тогда таких встреч было только восемь).

Как депутаты работают с горожанами

Помимо личных и выездных приемов, депутаты также проводили встречи в Общественной приемной партии «Единая Россия». За квартал там приняли 16 человек. Люди чаще всего спрашивали о транспорте, коммунальных услугах, благоустройстве, жилье и безопасности в городе.

Итоги работы с обращениями

Из всех обращений большая часть уже разъяснена − 146. 73 − поддержано, то есть решено положительно, а 39 − находятся в работе.