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Новости

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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    17 октября в 14:51
    600 0
  • ​Семейная ипотека для югорчан стала еще выгодней!

    ​Семейная ипотека для югорчан стала еще выгодней!

    Сегодня в 17:02
    49 0
  • ​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе

    ​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе

    Сегодня в 16:46
    89 0 
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​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе

Барсова гора в Сургутском районе привлекает тысячи туристов

​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе
Фото: администрация Сургутского района

Ведущие археологи − участники VI Международного северного археологического конгресса − совершили увлекательную экскурсию на Барсову гору, расположенную в Сургутском районе. Для некоторых это было возвращение в прошлое: ученые вспоминали, как в студенческие годы участвовали в раскопках на этой уникальной археологической территории. Об этом рассказали в пресс-службе Сургутского района.

Главный научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Александр Шорин поделился своими впечатлениями: «Воспоминания об этой Барсовой горе у меня в общем-то остались на всю жизнь. Край-то действительно в археологическом отношении был неизведанный. Поэтому многие археологические культуры, в начале изучения которых были наши раскопки, они затем стали классикой. Барсова гора оказалась сокровищницей археологических памятников. Потому что, здесь они натыканы друг на друга. Иногда, когда приезжаешь за границу первым делом, о чем говорят на уровне главы города и так далее, что вот у нас тут, недалеко, есть памятник археологии эпохи палеолита. И с удовольствием везут, показывают этот памятник. У них к этому отношение очень доброжелательное и серьезное. Поэтому, если откроют музей, то иностранцы вовсю сюда хлынут. Здесь будут толпы народа».

Барсова гора — не просто историческое место, а настоящее окно в прошлое, заселенное на протяжении девяти тысяч лет. Здесь археологи нашли около 70 городищ и 300 стоянок, а также предметы, которые теперь хранятся в музеях России и мира. Самые ранние из находок датированы эпохой неолита.

«Очевидно, что это очень значимое место, загадочно значимое, потому что здесь постоянно жили люди, менялись культуры, шли эпохи, и сюда шло возвращение. Такое бывает, знаете, какое-то место, как намоленное, насиженное, и оно действительно возобновляется», − подчеркнул прокомментировал директор музея «Кунсткамера» из Санкт-Петербурга Андрей Головнев.

В последние годы богатая находками территория превратилась в популярную туристическую зону. Ранее власти Сургутского района решили благоустроить археологическую тропу «ЧелоВечность» и возвести здесь музей.

Сейчас же жители и гости Барсовой горы могут увидеть увеличенные копии наиболее ценных находок и интерактивные стенды с информацией. На тропе есть уже 40 локаций.

«Масштабный проект «Музейный комплекс «Барсова Гора» реализуется с 2021 года. Включает в себя туристическую тропу с арт-объектами и сам музей со стоянкой для автобусов и легковых автомобилей. Последний строится за счет средств округа и муниципалитета. Общая стоимость – свыше 332 млн рублей», − сообщал глава района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Из бюджета района выделено 51,6 млн рублей на создание новых объектов. На территории строится этнографический комплекс, павильон для палеонтологии и копия скелета мамонтенка. Следующий шаг − создание традиционного жилища обитателей Барсовой горы эпохи металла, добавил глава.

Туристы активно посещают Барсову гору: за прошлый год здесь побывали тысячи человек. Сегодня власти района стремятся заручиться поддержкой научного сообщества, чтобы вместе с археологами, историками и учеными поработать над концепцией музейного комплекса «Барсова гора».


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Сегодня в 16:46, просмотров: 90, комментариев: 0
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