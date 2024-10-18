«Уральский пельмень» Сергей Исаев восхитился балконом в сургутской гостинице

Юморист Сергей Исаев вместе с коллективом «Уральских пельменей» приехал в Сургут, чтобы провести концерт большого тура в Ледовом дворце. Он остановился в местной гостинице и особенно выделил балкон в своем номере, который ему очень понравился.

«Прикольный балкончик, целый балконище. Красота, лепота, – поделился юморист в своем телеграм-канале. – Ох, как хорошо, самый близкий тренажерный зал в моей жизни».

Концерт «Уральских пельменей» в Сургуте завершил их большой гастрольный тур. В выступлении приняли участие Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Максим Ярица и другие юмористы.