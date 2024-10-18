Молодому пациенту Сургутской травмбольницы удалось спасти кисть после травмы от циркулярной пилы

В Сургуте 22-летний мужчина получил тяжелую травму при работе с циркулярной пилой, которая привела к ампутации четырех пальцев на левой руке. Он не растерялся и сразу же приехал в травматологическую больницу, прихватив с собой отчлененный сегмент. Врачи поняли, что шансы есть, и сразу приступили к сложной микрохирургической операции, чтобы вернуть пациенту подвижность руки.

«Восемь часов, не прерываясь на отдых и глядя в микроскоп. Длительную и кропотливую операцию с применением микрохирургической техники выполнил травматолог-ортопед Владимир Кельметр, успешно сохранив целостность кисти пациента, − рассказали в телеграм-канале «Сургутская травмбольница». − Самый долгий и ответственный этап – сшивание сосудов. Их диаметр в кисти не превышает одного миллиметра, но именно по ним вместе с кровотоком возвращается жизнь к отчлененной части».

Во время операции специалист восстановил все важные анатомические образования – сухожилия, нервы, мышцы. Насколько возможно сопоставил поврежденные кости и зафиксировал их спицами.

Однако окончательно результат можно оценить только через десять дней – в этот период есть риск отмирания тканей. Если это происходит, врачи проводят повторную операцию.

На этот раз она прошла успешно. После выписки пациент регулярно посещает больницу, недавно ему удалили фиксирующие спицы, и теперь его задача − активно заниматься упражнениями для восстановления подвижности пальцев.

Совет от врачей: для сохранения отчлененной части нужно поместить ее в чистый сухой пакет и плотно завязать, затем опустить в емкость с водой и льдом примерно в одинаковом соотношении. Ни в коем случае нельзя прикладывать лед напрямую или замораживать сегмент. И, конечно, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.