Изменение маршрута №36 в Сургуте перенесли на 2025 год

В Сургуте водителю 36 маршрута выдали табличку по ошибке: трафареты были заказаны на будущий период с учетом изменений. Обновленный указатель случайно оказался на боковой стороне автобуса и ввел в заблуждение местную жительницу, которая не смогла из-за этого доехать до проспекта Мира.

«В связи с рассмотрением вопроса об изменении схемы маршрута № 36 перевозчиком были заказаны трафареты (указатели маршрутов) на будущий период с учетом изменений. Указатели маршрута были выданы водителю по ошибке – АО «СПОПАТ» приносит извинения. Изменения схемы движения маршрута № 36 еще не вступили в силу. Необходимы дополнительные средства. Планируется внести изменения в 2025 году», − рассказала корреспонденту siapress.ru главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации городской администрации Марина Киор.

Напоминаем, ранее мэрия Сургута рассказала о том, что 1 апреля 2024 года маршрут №36 удлинится. В него планировали добавить участки автодорог по проспекту Мира, улице Островского, проспекту Ленина и улице Кукуевицкого. Однако эти изменения решили перенести.

Подчеркнем, что при планировании поездок актуальные схемы движения можно смотреть в приложении «Умный транспорт» и на портале администрации.