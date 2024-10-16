У сургутянина нашли муляж гранаты и пакетики с неизвестным веществом

Росгардейцы поймали у кафе на проспекте Мира подозрительного мужчину, в кармане которого оказался похожий на гранату предмет. На место также приехали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, ведь у 50-летнего задержанного имелись при себе колба и пакетики с неизвестным веществом, а он сам с трудом ориентировался в пространстве.

«При разговоре с ним сотрудники Росгвардии заметили у него признаки наркотического опьянения. Обнаружена стеклянная колба, три пакетика с порошкообразным веществом, предмет, схожий с гранатой», − рассказали «Вестнику» в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

Специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» установили: граната – муляж для игры в страйкбол.

После медосвидетельствования сургутянина забрала полиция. Содержимое пакетиков отправили на экспертизу.