Сургутян на Новый Год ждет восемь праздничных локаций и ледяной лабиринт

В Сургуте на новогоднее оформление города планируют выделить 17,3 млн рублей, сообщает «Вестник Сургутского района».

Будет создано восемь праздничных локаций. Основной станет центральная площадь, где установят три горки, аттракцион «Чаша ловушка», ледяной лабиринт, новогоднюю ель и несколько декоративных композиций.

«Другие работы проведут в скверах у Свято-Троицкого кафедрального собора, «Геологов-первопроходцев», «Молодежном», на площади «Советов», территории рядом с ТЦ «Росич», на площадке у Сургутского музыкально-драматического театра, а также в поселке Дорожном», – рассказали в источнике.

В 2023 году на эти цели выделили почти 19 млн рублей.