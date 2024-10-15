Сургутские школьники вновь погрузились в изучение главных военных побед России

В Сургуте стартовал XIII сезон культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России». В первой серии мероприятий приняли участие около 350 школьников со 2 по 10 классы. Центральным событием стало открытие нового музейного кабинета на базе школы №15 – ресурсного центра «Битва на Куликовом поле 1380 года». В музее представлены экспозиции, предоставленные Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле».

«Проект уникален тем, что каждый год трансформируется, – отметила заместитель директора департамента образования Сургута Ольга Иванова. – На базе образовательных учреждений действуют четыре центра, которые представляют информацию, систематизируют ее, готовят методические материалы, связанные с историей ратных полей. Каждый год ребята получают много заданий, участвуют в викторинах. Мероприятия в День памяти Сергия Радонежского стали важной частью патриотического и духовно-нравственного воспитания. Детям важно знать и следовать традиционным духовным ценностям».

Открытие нового сезона «Трех ратных полей» прошло 8 октября – в День памяти преподобного Сергия Радонежского. Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков подчеркнул значимость этого легендарного человека в истории России: «Личность Сергия Радонежского и его участие в Куликовской битве – очень важный момент, связанный с укреплением государственности и объединением русских княжеств. Священнослужители, имеющие как духовное, так и светское образование, привлекаются к работе со школами. Мы помогаем раскрыть темы, связанные с ролью религии и религиозных лидеров в истории России. Это позволяет расширить понимание учащихся и показать взаимосвязь светской и духовной сфер. Речь не про церковь, не про закон Божий, а про нашу с вами культуру».

Мероприятия в рамках открытия сезона были насыщенными и разноплановыми. Школьники учились стрелять из лука, участвовали в исторических квестах и викторинах, которые не только углубили свои знания по истории, но и развили навыки коллективной работы и креативного мышления.

При поддержке Администрации Сургута