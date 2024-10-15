Клуб «Факел» из Сургута провел успешный домашний матч

Мини-футбольный клуб «Факел» из Сургута провел свою первую домашнюю игру нового сезона в рамках Первенства России по футзалу среди мужских команд сезона 2024-2025 годов. Соперником сургутской команды стал московский клуб «КПРФ-2». Матч состоялся в СОК «Энергетик».

Советник главы Сургута Владимир Фризен отметил важность этого события для города: «Матч в рамках Высшей лиги в Сургуте является важным и значимым событием. СОК «Энергетик» готов принимать матчи различного уровня. Идет интенсивное обновление материально-технической базы, появляются электронные табло и многое другое».

Игра завершилась уверенной победой сургутской команды со счетом 6:2. Президент клуба Денис Синенко рассказал, что соревнования Высшей лиги в Конференции Запад стартовали в сентябре, и сургутские спортсмены выиграли все три матча на выезде, а теперь еще и первую домашнюю встречу.

МФК «Факел» является одним из старейших мини-футбольных клубов России, основанным в 1997 году. В общей сложности в Сургуте футболом занимается более 7 000 человек. С 2021 года в городе реализуется проект «Урок футбола в каждой школе», организованный УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» совместно с департаментом образования администрации Сургута. В нем участвуют 14 общеобразовательных учреждений.

В ближайшее время, с 18 по 20 октября, в СОК «Энергетик» МФК «Факел» проведет ряд домашних матчей в рамках первого этапа первой стадии WINLINE Кубка России по футзалу среди мужских команд сезона 2024-2025 годов.

При поддержке Администрации Сургута