В сквере Сургута появится многофункциональная спортивная площадка

В сургутском сквере в микрорайоне «Строитель» скоро состоится открытие круглогодичной спортивной площадки. На ней можно будет поиграть в уличный футбол, волейбол и баскетбол, сообщает администрация города в своих соцсетях.

«Главное, что площадка будет открытой и доступной в любое время для всех желающих. Жителей соседних домов, местных студентов и школьников. Хороший пример социально ответственного бизнеса для других сургутских предпринимателей», ‒ отметил глава Сургута Максим Слепов.

На территории площадки выполнили озеленение, установили ограждение, трибуну для болельщиков, а также освещение на солнечных батареях.

С инициативой построить в сквере спортплощадку выступила группа компаний «ОМЕДИА!» в рамках социального партнерства. Генеральный директор медиахолдинга Дарья Давыдова рассказала мэру города о дальнейших планах благоустройства объекта. В дальнейшем там хотят установить детский городок.