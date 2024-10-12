Ремонт стадиона в поселке Сургутского района успешно завершен

В поселке Солнечный Сургутского района завершился второй этап реконструкции стадиона. На нем установили новые мачты освещения и систему видеонаблюдения, а также сетчатое ограждение в ударных зонах футбольного поля, говорится на сайте администрации муниципалитета.

Помимо этого, на стадионе появилось специальное покрытие входной группы и зоны для технических дисциплин легкой атлетики, что позволяет проводить на объекте соревнования различного уровня.

«Футбольное поле с трибунами, беговые дорожки, умные тренажеры, площадки для баскетбола, волейбола и ГТО, а теперь еще и освещение, видеонаблюдение, сетки в ударных зонах за воротами. Получилось здорово. Сейчас за стадионом присматривает МАУ «Районное управление спортивных сооружений», а это значит, что стадион в надежных руках! А мы приложим все усилия, чтобы занятия спортом для всех жителей Сургутского района стали еще доступнее», – прокомментировал начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Николай Жила.

Директор МАУ «РУСС» Алил Шахшаев поблагодарил главу муниципалитета Андрея Трубецкого за успешную реализацию этого проекта: «Ваша поддержка и внимание способствует развитию спорта в нашем районе. Пусть этот стадион станет местом, где реализуются мечты наших спортсменов! Вперед к новым спортивным достижениям».