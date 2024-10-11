Мощная котельная появилась в поселке Солнечный Сургутского района

В поселке Солнечный Сургутского района появилась новая котельная. Ее мощность рассчитана на обеспечение всего поселения теплом с учетом появления в будущем новой инфраструктуры, говорится на сайте администрации муниципалитета.

«Уже третий котел запущен в работу, то есть последовательно запускаем в рамках проведения пуско-наладочных работ. Так что, еще не так холодно. А вообще эта котельная в состоянии одна обеспечивать полностью потребность всего поселения еще и запас есть порядка 10 МВт», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Необходимость строительства котельной обозначили еще несколько лет назад, когда в Солнечном началось активное возведение новых жилых домов и социальной инфраструктуры.

«Котельная – это долгожданный объект. Была острая необходимость в модернизации коммунального хозяйства, так как те старые котельные – затратны по газу, и коэффициенты полезного действия были очень низкие. Котельная, которую мы посетили, дает больше полезного действия и меньше потерь. Это для эксплуатирующих предприятий она очень экономна, они получат качественную услугу», – подтвердил глава поселка Игорь Наумов.

Мощность новой котельной – 49,5 МВт, а ее стоимость составляет более 700 миллионов рублей.

«Подрядчики уже завершили работы по монтажу элементов технологического оборудования, электрики, слаботочной сети, силового оборудования в котельной, подключения наружных сетей. Закончены работы по устройству газопровода и газоходов. На объект подано электричество по постоянной схеме», – добавили в сообщении.

В настоящее время котельная находится в финальной степени готовности и уже обеспечивает теплом 2/3 поселка. Уже в этом году объект введут в эксплуатацию.