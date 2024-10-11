В Югре завершился капитальный ремонт на автодороге «Сургут – Нижневартовск»

В этом году в Югре завершился капитальный ремонт на региональной автомобильной дороге «Сургут – Нижневартовск» с 213 по 217 километр. Ремонтные работы начались в 2023 году и выполнялись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает Управление автомобильных дорог Югры в своих соцсетях.

Капремонт включил в себя фрезерование старого асфальтового покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоя нового асфальтобетона на всем протяжении участка, укрепление обочин, озеленение, замену барьерного ограждения и установку шести новых современных автобусных павильонов.

«Одними из ключевых факторов, влияющих на снижение аварийности на дорогах, являются улучшение качества дорожной сети и инфраструктуры, строительство новых и модернизация существующих дорог. Улучшаем инфраструктуру для удобства пассажиров – установили шесть новых автобусных павильонов. Таким образом создаются комфортные условия для водителей и пешеходов, что, несомненно, способствует снижению количества ДТП», – рассказал начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог в Нижневартовске Евгений Дашков.

Представители заказчика положительно оценили качество выполненных работ. Ремонт соответствует установленным стандартам и требованиям.