В Сургуте произошло массовое ДТП с пострадавшим пешеходом

Вчера, 10 октября, в Сургуте на улице Тюменский тракт случилось массовое ДТП с участием четырех машин. По предварительной информации, водитель «Nissan Tiida» столкнулся с попутно движущимся ТС «Volvo FH». После этого Nissan наехал на стоящий автомобиль «Nissan Note», который отбросило на пешехода, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«10 октября 2024 года около 18:44 на улице Тюменский тракт, 59-летний водитель автомобиля «Nissan Tiida», по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с попутно движущимся транспортным средством «Volvo FH». После чего, Nissan допустил наезд на стоящий автомобиль «Nissan Note», который отбросило на 21-летнего пешехода. От удара «Nissan Note» откинуло на автомобиль «Mazda», – указали в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.