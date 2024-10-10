Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

12 октября

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

В городской библиотеке пройдет информационный час «Лис встречает Лису», на котором участники поговорят о жизни и творчестве тобольского мастера косторезного искусства Минсалима Тимергазеева. Также посетители познакомятся с историей создания памятника «Чёрному Лису», который находится в Историко-культурном центре «Старый Сургут». А тот, кто захочет сохранить себе на память символ нашего города, сможет посетить мастер-классе по изображению этой достопримечательности с помощью маркеров и черных ручек.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Музыкальная программа «Пойдем в кино!»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

На музыкальном вечере в «Порту» прозвучат всеми любимые известные песни и романсы из отечественных и зарубежных мультфильмов и кинофильмов. Для зрителей выступят студенты и преподаватели Сургутского музыкального колледжа специальности «Музыкальное искусство эстрады» и солисты студии Елены Коваль.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытый микрофон

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости» состоится первый в новом сезоне традиционный праздник музыкального безумия – великий и ужасный открытый микрофон. На нем выступят матерые звезды сургутского андеграунда и амбициозные фрешмены. Все желающие также могут показать себя на сцене.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия – 300 рублей, на входе – 500 рублей. 16+

Юбилейный концерт «Сектор Газа»

Место проведения: РК «Вавилон», улица Профсоюзов, 55. Время: 19:00.

В честь 35-летия легендарной группы «Сектор Газа» для сургутян выступят непосредственный участник Золотого состава группы – гитарист Владимир Лобанов и группа Jawa, при участии вокалистки Золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой. Все зрители окунутся в эпоху 90-х и атмосферу того времени.

Телефон для справок: 94-40-48. Цена билета: от 2 500 до 4 000 рублей. 18+

13 октября

Концертная программа для детей «Рисуем музыку. Осень»

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 10:00 и 12:00.

Для горожан подготовили интересную интерактивную программу для детей в исполнении струнного квартета Perfecto – лауреата всероссийских и международных конкурсов. Для гостей мероприятия прозвучат популярные классические произведения, а также мелодии из популярных мультфильмов и кино.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Летучий корабль»

Место проведения: ЦКиД «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 12:00 и 14:00.

Юных и взрослых жителей Сургута приглашают на музыкальный спектакль «Летучий корабль», на котором они встретятся с изобретательным Иваном, капризной царской дочкой Забавой, любительницами задорных частушек Бабками-Ёжками, жадным купцом Полканом и добрым Водяным. Кроме того, зрители услышат любимые песни и узнаваемые строки из стихов Юрия Энтина.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: 500 рублей. 0+

Концерт Образцового художественного коллектива ансамбля народного танца «Самоцветы»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

Коллектив «Самоцветы» познакомит зрителей с танцами народов России, региональными особенностями русского народного танца, стилизованными номерами и современной хореографией.

Телефон для справок: 60-58-60, 28-65-65. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Аккордеон-шоу»

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

«Девушка, танцующая с аккордеоном», – так часто называют Марию Селезневу зрители, которые побывали на ее концерте. В этот день она представит горожанам премьеру концертной программы, в которой сочетается красота этнической музыки (балканской, кавказской, ирландской, испанской) в современной авторской обработке с лиричным звучанием камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» под управлением Ивана Крайника.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+