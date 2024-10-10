Травмцентр Сургута объявил о карантине и масочном режиме

Сегодня, 10 октября, в травматологической больнице Сургута ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в регионе. Об этом говорится в соцсетях Сургутского травмцентра.

«Приказом главного врача от 10 октября 2024 года в нашей клинике вновь введен масочный режим и прекращен допуск посетителей к пациентам стационара. Прием передач для больных осуществляется через стол справок в прежнем режиме. Ограничений по плановой госпитализации нет. Однако мы усиливаем контроль за состоянием поступающих в стационар», – указали в сообщении.

Пациентам, ожидающим своей очереди, рекомендуют своевременно прививаться, укреплять свой иммунитет и более трепетно относиться к своему здоровью.