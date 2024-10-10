50 семей в поселке Барсово Сургутского района готовятся к новоселью

В поселке Барсово Сургутского района на улице Центральной достроили пятиэтажный жилой дом на 50 квартир. Сейчас здание проходит проверку жилстройнадзора. После этого оно будет введено в эксплуатацию, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

Также в Барсово начал реализовываться первый в Сургутском районе проект по комплексному развитию территорий с красноярской фирмой.

«Сегодня они занимаются проектом планировки и межевания территории, как им это будет удобно. По договору должны построить не меньше восьми тысяч квадратных метров и продать Сургутскому району не менее четырех тысяч метров», – отметила директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Оксана Виер.

Ранее мы писали о том, что жителей поселка Федоровский Сургутского района ждет масштабное новоселье. В скором времени там появятся две 17-этажных высотки.