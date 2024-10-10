В поселке Солнечный Сургутского района появится новый культурно-досуговый центр

В Сургутском районе началось строительство нового культурно-досугового центра, который разместится на улице Зои Космодемьянской в Солнечном. Здесь появится одноэтажное здание со зрительным залом на 208 мест, концертным и хореографическим пространством, сценой и помещениями для кружков. Об этом рассказал в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Посетил строительную площадку сегодня во время рабочей поездки в поселение. Там выполнены земляные работы, забиты сваи и залиты бетонные ростверки, к зданию проведены наружные инженерные сети, началось устройство армокаркаса под ленточный фундамент», – говорится в публикации.

Стоимость будущего КДЦ составляет порядка 232,1 млн рублей – все эти средства выделены из бюджета Сургутского района.

Архитектурно-планировочные решения будущего КДЦ аналогичны тому, что используются в МКДЦ Барсово, однако с учетом большей потребности в студиях.

Сегодня в Солнечном несколько сотен детей и взрослых занимаются в местном спорткомплексе, который ограничен по площади. В настоящее время там действуют 16 клубов – хореографических, вокальных, декоративно-прикладных и несколько театральных студий.