До середины ноября в Сургуте появится часть новой дороги на улице Толстого

В Сургуте продолжается строительство дорог на двух объектах: на улице Толстого и возле будущего Научно-технологического центра (НТЦ). До середины ноября жители дома на улице Толстого смогут увидеть почти полкилометра нового дорожного покрытия, тротуары и два остановочных пункта, сообщает глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Темпы по строительству улицы Толстого радуют. Ее включили в программу за счет окружной субсидии по просьбам горожан. Почти полкилометра новой дороги, тротуары и два остановочных пункта должны появится здесь до середины ноября. Технология позволяет выполнять работы и при минусовой температуре. Рисков не вижу», – написал он.

Не стоит на месте и строительство дороги, которая соединит будущий НТЦ с улицами Энгельса и Никольской. На объекте уже началось асфальтирование, а параллельно продолжается бетонирование набережной реки Кривуля.