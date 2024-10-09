На площадке университета Сургута стартовал VI Международный Северный археологический конгресс

В Сургуте впервые открылся VI Международный Северный археологический конгресс. На нем собрались более 200 исследователей из 40 научных центров России и других стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Венгрию, Польшу, Германию, Италию и Китай. Организаторы события – Правительство Югры в лице департамента культуры ХМАО совместно с институтом истории и археологии УрО РАН, сообщает администрация города.

«Югра – это многовековая территория, которая на протяжении многих столетий является центром развития огромного количества культур. Для нас очень важно содействовать тому, чтобы такие исследования проводились на территории нашего региона. Те исследования, которые проходят в Югре, те обсуждения, которые проходят на площадках северного археологического конгресса, позволяют делать выводы о том, что культура Югры, России и Евразии имеет многовековые связи, – подчеркнула заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. – В этом году мы расширяем повестку: исследуем не только связи в контексте евразийского континента, но и особый акцент делаем на связи истории развития народов Арктики. В этом году в состав Югры вошли две арктические территории и для нас очень важно, чтобы эти территории также интенсивно исследовались и показывали, что арктическая территория является очень мощной и обладает огромным потенциалом».

Инициатива проведения конгресса принадлежит российским археологам и антропологам. Первый научный форум состоялся в 2002 году в Ханты-Мансийске. Спустя 20 лет конгресс впервые решили провести в Сургуте.

«Северные народы – это авангард этничности. До сих пор многонародность России во многом начинается с севера. Красивые, яркие и экзотические культуры, со своим потенциалом, самобытностью являются украшением страны. Мне, как одному из организаторов, округ очень близок, так как я провел тут юность в этнографических и археологических исследованиях», – отметил директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Первого (Кунсткамера) Российской академии наук, модератор Пленарных заседаний Андрей Головнёв.

В Сургуте конгресс продлится до 11 октября. Все это время на площадке СурГУ участников ждут пленарные сессии, круглые столы и работа восьми научных секций. В рамках конгресса планируют обсудить вопросы сохранения археологического наследия, популяризации и музеефикации уже известных памятников археологии. В мероприятии принимают участие представители мэрии города и Сургутского краеведческого музея.

«VI Международный Северный археологический конгресс впервые проходит в Сургуте потому, что в этом году 430 лет нашему городу. История археологических исследований на территории Сургута началась еще в прошлом веке и с начала 90-х она уже связана с деятельностью Сургутского краеведческого музея. Выявленные памятники потом частично исследовали в ходе раскопок. Всем молодым исследователям важно включаться в этот процесс и главное продолжать эту деятельность. Археологические ресурсы важны, так как они вплетаются в социальную среду жизни», – поделилась директор МБУК «Сургутский краеведческий музей» Марина Селянина.

Кроме насыщенной деловой программы участники будут выезжать на экскурсии. Они увидят уникальные памятники археологии, расположенные рядом с Сургутом, а также познакомятся с предметами археологии, хранящимися в фондах Сургутского краеведческого музея и посетят мультимедийный исторический парк «Моя история».