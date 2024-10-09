Система «Дозор» в Сургуте будет следить за состоянием фасадов и ограждений зданий

С конца октября в Сургуте система «Дозор» начнет фиксировать нарушения порядка содержания ограждений и фасадов зданий, сообщает телеграм-канал «Безопасный Сургут».

«Умные» камеры будут выявлять граффити, несанкционированные рисунки и объявления, которые могут содержать незаконную пропаганду запрещенных веществ.

«Во избежание привлечения к административной ответственности предупреждаем владельцев о необходимости очистки своих зданий и ограждений от несанкционированных надписей и рисунков», – рассказали в источнике.

Нарушителям грозит штраф: для граждан – от 500 рублей до 3 тыс, для должностных лиц – от 1 до 5 тыс рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тыс рублей.