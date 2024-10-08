Жители Сургута против сокращения срока обучения в школе

Большинство жителей Сургута не поддерживают сокращение срока обучения в школе. Против этой инициативы 59% родителей школьников, следует из опроса сервиса SuperJob.

Мужчины активнее, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 61 и 57% соответственно. Противников инициативы больше среди жителей Сургута в возрасте от 35 до 44 лет (62%).

«Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования – по 29% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети все еще сидят за партой». Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку», – указали в сообщении.

Затруднились с ответом 12% опрошенных, большинство из них жители Сургута 35 - 44 лет.