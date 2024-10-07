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В Сургуте масштабно поздравили учителей с их профессиональным праздником

В Сургуте отпраздновали День учителя

В Сургуте масштабно поздравили учителей с их профессиональным праздником
Фото администрации Сургута

В Сургуте отметили День учителя. «Искренне поздравляю наших дорогих учителей, ветеранов образования с профессиональным праздником. Спасибо за ваш труд! Здоровья, сил, энергии и вдохновения каждый день», – обратился в этот день к педагогам глава Сургута Максим Слепов.

Праздничные мероприятия прошли в разных точках города. Во Дворце торжеств состоялась церемония награждения лучших преподавателей, на которой официальное и высокое признание получили 20 педагогов. Советник главы Сургута Владимир Фризен, вручая награды, отметил важную роль учителей в формировании будущего города и страны: «Именно от педагога зависит желание и стремление ребенка к учебе, понимание учеником, кем он хочет стать. Из школы выходят будущие врачи или военные. Я знаю, что в сургутском образовании работают люди с открытым сердцем и большой душой, которые с трепетом относятся к выбранной профессии. Подтверждение тому – вы, уважаемые педагоги! Поздравляю вас от лица главы города Максима Слепова и от себя лично с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне! Уверен, вы и дальше с гордостью будете нести звание «Педагог города Сургута».

Директор департамента образования Сургута Ирина Замятина также отметила значимость труда педагогов и их успехи в течение всего года: «В муниципальной системе образования работает более 6000 человек. Сургутские педагоги участвуют и побеждают в конкурсах профессионального мастерства различных уровней, подтверждая высокий уровень образования в городе».

Одной из награжденных стала педагог школы №10 Наталья Крупенина, чей стаж в сфере образования составляет 24 года. Она получила почетную грамоту Министерства просвещения России. «К этой награде я шла достаточно долго. За плечами упорный многолетний труд. Среди последних достижений – победы в окружном конкурсе профессионального мастерства и в федеральном конкурсе на грант президента Российской Федерации. Основой служит вклад в детей. Совместная работа как со стороны учителя, так и учеников приводит к значимым результатам», – рассказала Наталья Крупенина.

Праздничные мероприятия продолжились в Сургутской филармонии, где для учителей и работников сферы образования был организован большой концерт.

Еще одной точкой проведения торжеств стала Детская школ искусств №2. Там педагогов также наградили за профессиональные достижения и порадовали выступлением выпускников программы «Новые имена Сургута» и лауреатов всероссийских и международных конкурсов – пианистки Арины Курочкиной и балалаечника Степана Матошина. Директор департамента культуры и молодежной политики Сургута Антон Акулов поблагодарил учителей за их труд: «Трудно найти слова, чтобы оценить ваш благородный труд, его значимость для города Сургута, нашего округа и страны. Желаю благополучия вам и вашим семьям, здоровья, успехов, оптимизма, новых достижений, которыми вы и ваши воспитанники всегда радуете сургутян».

Награду получила педагог изобразительного искусства Эльмира Кузнецова, которая 17 лет преподает в Детской школе искусств №2. Ее воспитанники успешно продолжают получать образование в разных городах России и даже уже работают в этой сфере. «Самое важное достижение для меня — это мои выпускники, которые продолжили свое обучение по профилю в разных городах России, а некоторые даже уже работают. Мы ежегодно принимаем участие во всероссийском диктанте изобразительного искусства. В этом году взяли Гран-при в международном конкурсе – фестивале «Жар-Птица России». Одна из моих учениц стала кандидатом программы «Новые имена Сургута», – поделилась Эльмира Кузнецова.

Всех учителей Югры поздравил губернатор автономного округа Руслан Кухарук. «В День учителя мы благодарим всех, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, делает это по зову сердца и на долгие годы остается верен своему призванию – раскрывать таланты и способности наших детей. Спасибо за ваш труд! Пусть каждый день будет наполнен гордостью за достижения ваших учеников. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!», – обратился к педагогам глава региона.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 21:54, просмотров: 126, комментариев: 0
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