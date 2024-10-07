На фестивале в Сургутском районе поучаствовали 158 представителей различных национальностей

В центре культуры Сургутского района состоялся фестиваль национальных свадеб «Время традиций». В нем приняли участие 158 представителей различных национально-культурных организаций. Они представили зрителям свои традиционные свадебные обряды, говорится на сайте местной администрации.

«Большое спасибо участникам и организаторам за этот фестиваль. Это очень хорошее и правильное мероприятие. Отличный повод собраться, показать традиции и обычаи национальностей, которые населяют Сургутский район. Всем желаю хорошо провести время», ‒ обратился к участникам и зрителям глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Для гостей фестиваля организовали мастер-классы по изготовлению национальных украшений, а также выставку свадебных убранств. Посетители смогли поближе познакомиться с традициями и обрядами других народов.

Свои творческие номера показали народы Кавказа, братские славянские народы, хозяева земли Югорской – финно-угры, многочисленные тюркские народы и многие другие.

«Фестиваль национальных свадеб ‒ ежегодное яркое культурное событие. Сургутский район славится своей многонациональностью, гостеприимством и трепетным отношением к культурным традициям народов, проживающих на этой земле. Целью фестиваля является развитие и популяризация дружбы народов и гражданского единства, содействие гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также сохранение культурного наследия и лучших традиций национальных свадеб, пропаганда традиционных семейных ценностей, – сообщил главный специалист отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Евгений Фламинг.

Победителем на фестивале национальных свадеб стало Общество казахской культуры «Байтерек» («Дерево жизни»). Коллектив организации представил зрителям два обряда – надевание сережек на невесту и свадьбу со стороны невесты. Кроме того, они получили специальные призы в номинациях: «Мудрость поколений», «За создание праздничной национальной атмосферы» и «За преемственность поколений».

«В нашей культуре существует огромная череда обрядов, с которыми мы знакомили гостей. Казахи уделяют огромное внимание созданию семьи. Женитьба состоит из нескольких этапов, где каждый этап – это отдельная традиция. Например, если на помолвку у других народов принято, чтобы жених приходил с обручальным кольцом, то у казахского народа на сватовство жених приходит с золотыми сережками. Причем золото выбрано не просто так. Для казахов жена – это драгоценность, подобная золоту», – рассказала председатель «Байтерека» («Дерева жизни») Бакыт Сибагатуллина.

Отметим, что фестиваль национальных свадеб «Время традиций» является частью мультиформатного районного фестиваля национальных культур «Район многонациональный». Он приурочен к празднованию года семьи в России и проходит с 15 сентября по 4 ноября.