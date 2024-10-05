Сургутяне одержали победу в конкурсе «Лидеры Югры»

В конкурсе «Лидеры Югры» победили два жителя Сургута. Студентка третьего курса СурГУ Светлана Мазеина отличилась в номинации «Команда будущего» в категории «Студент». Она презентовала проект «HR-бренд государственных и муниципальных органов Югры», в котором изложила ключевые инструменты популяризации государственной и муниципальной службы среди молодежи, сообщает администрация города.

Также, в конкурсе поучаствовал учитель и советник директора по воспитанию Сургутской технологической школы Александр Андриенко. Его признали победителем за лучшее рациональное предложение по итогам защиты конкурсных проектов.

«Принял участие в мероприятии для того, чтобы предложить свое рациональное решение для улучшения работы власти. Сам проработал 14 лет в органах местного самоуправления, сейчас работаю учителем. Оглядываясь назад, уже вижу, какие есть риски и хочу их исключить», – отметил педагог.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась в Ханты-Мансийске в рамках III Международного форума «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». Всего в конкурсе было 1 000 участников из 33 регионов России и шести стран мира, включая Монголию, Сербию, Казахстан, Киргизию, Аргентину и Китайскую Народную Республику.